В Одессе РФ готовила провокации ко 2 мая - СБУ

В городе были задержаны представители криминалитета и коллаборантов, которые планировали 2 мая организовать в Одессе массовые беспорядки и протесты. Были изъяты оружие, взрывчатка, инструкции для ДРГ.

В Одессе оккупанты готовили провокации ко 2 мая - восьмой годовщине со дня трагедии, произошедшей в здании профсоюзов. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

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"28.04.2022 года на брифинге МИД РФ г. Захарова напомнила, что 2 мая исполняется 8 лет со дня трагедии, произошедшей в здании профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года и унесшей жизни 48 человек", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 30 апреля были задержаны представители криминалитета и коллаборантов, которые планировали 2 мая организовать в Одессе массовые беспорядки и протесты. Были изъяты оружие, взрывчатка, инструкции для ДРГ.

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"Просим жителей Одессы быть бдительными и о любых провокациях сообщать правоохранителям", - говорится в сообщении.

Напомним, с 22 часов 1 мая до 5 часов утра 3 мая в Одессе объявлен комендантский час.

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