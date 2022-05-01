В Изюме "бахнуло" у штаба начальника Генштаба РФ Герасимова, – Геращенко

Уже известно о большом количестве ликвидированного высшего офицерского состава.

В Изюме произошел взрыв. "Бахнуло" у штаба, где находится начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Считается, что его отправили в регион для личного командования наступлением на Изюмском направлении. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

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"Час назад получено подтверждение о вчерашнем взрыве в Изюме в районе штаба 2 Армии оккупантов", – говорится в публикации.

Также в ней отмечается, что в том месте находилась ставка главы Генерального штаба РФ Герасимова. Он лично приехал в регион, чтобы руководить наступление захватчиков на Славянск.

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"Подтверждено большое количество 200-х (убитых) среди высшего офицерского состава", – пишет Геращенко.

Напомним, об уничтожении двух штабов врага под Изюмом заявлял Алексей Арестович. Тогда он указывал на ликвидацию генерала – начальника штаба ВДВ.

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