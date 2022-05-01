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Демилитаризация РФ: ВСУ уничтожили уже 23 500 россиян

Количество сбитых самолетов врага уже приближается к 200 единицам.
Демилитаризация РФ: ВСУ уничтожили уже 23 500 россиян
Иллюстрированное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

ВСУ продолжают проводить демилитаризацию РФ. Украинские защитники ликвидировали уже 23 500 личного состава россиян. Потери захватчиков назвали в Генштабе ВСУ.

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Так, общие боевые потери врага с начала полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля, по 1 мая составляют ориентировочно:

  • 23 500 человек личного состава (+300 ликвидированных за сутки)
  • 1 026 танков (+18 единиц)
  • 2 471 единиц боевых бронированных машин (+26)
  • 451 артиллерийских систем залпового огня (+15)
  • 151 единиц реактивных систем залпового огня
  • 60 средств противовоздушной обороны (+3)
  • 192 самолета (+2)
  • 155 вертолетов
  • 1 796 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+20)
  • 8 кораблей/катеров
  • 245 беспилотников оперативно-тактического уровня (+13)
  • 32 единицы спецтехники
  • 84 крылатых ракет

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В сообщении Генштаба ВСУ указывается, что больше всего потерь на протяжении суток российские захватчики несли на Изюмском направлении.

Напомним, что на Харьковщине ВСУ освободили от рашистов четыре села. А в Офисе президента рассказали об уничтожении под Изюмом двух штабов врага. Среди ликвидированных российский генерал – начальник штаба ВДВ.

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