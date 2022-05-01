Демилитаризация РФ: ВСУ уничтожили уже 23 500 россиян
ВСУ продолжают проводить демилитаризацию РФ. Украинские защитники ликвидировали уже 23 500 личного состава россиян. Потери захватчиков назвали в Генштабе ВСУ.
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Так, общие боевые потери врага с начала полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля, по 1 мая составляют ориентировочно:
- 23 500 человек личного состава (+300 ликвидированных за сутки)
- 1 026 танков (+18 единиц)
- 2 471 единиц боевых бронированных машин (+26)
- 451 артиллерийских систем залпового огня (+15)
- 151 единиц реактивных систем залпового огня
- 60 средств противовоздушной обороны (+3)
- 192 самолета (+2)
- 155 вертолетов
- 1 796 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+20)
- 8 кораблей/катеров
- 245 беспилотников оперативно-тактического уровня (+13)
- 32 единицы спецтехники
- 84 крылатых ракет
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В сообщении Генштаба ВСУ указывается, что больше всего потерь на протяжении суток российские захватчики несли на Изюмском направлении.
Напомним, что на Харьковщине ВСУ освободили от рашистов четыре села. А в Офисе президента рассказали об уничтожении под Изюмом двух штабов врага. Среди ликвидированных российский генерал – начальник штаба ВДВ.
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