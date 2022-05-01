Демилитаризация РФ: ВСУ уничтожили уже 23 500 россиян

Количество сбитых самолетов врага уже приближается к 200 единицам.

ВСУ продолжают проводить демилитаризацию РФ. Украинские защитники ликвидировали уже 23 500 личного состава россиян. Потери захватчиков назвали в Генштабе ВСУ.

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Так, общие боевые потери врага с начала полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля, по 1 мая составляют ориентировочно:

23 500 человек личного состава (+300 ликвидированных за сутки)

1 026 танков (+18 единиц)

2 471 единиц боевых бронированных машин (+26)

451 артиллерийских систем залпового огня (+15)

151 единиц реактивных систем залпового огня

60 средств противовоздушной обороны (+3)

192 самолета (+2)

155 вертолетов

1 796 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+20)

8 кораблей/катеров

245 беспилотников оперативно-тактического уровня (+13)

32 единицы спецтехники

84 крылатых ракет

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В сообщении Генштаба ВСУ указывается, что больше всего потерь на протяжении суток российские захватчики несли на Изюмском направлении.

Напомним, что на Харьковщине ВСУ освободили от рашистов четыре села. А в Офисе президента рассказали об уничтожении под Изюмом двух штабов врага. Среди ликвидированных российский генерал – начальник штаба ВДВ.

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