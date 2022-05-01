Хотели сбить пассажирский самолет и обвинить Украину: СБУ обезвредила ДРГ

Координировал ее российский военный, участвовавший в терактах в Одесской области.

Сотрудники СБУ обезвредили российскую ДРГ. Диверсанты хотели сбить пассажирский самолет и обвинить в этом Украину и страны, которые вооружают Украину для борьбы с рашистами. Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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По его словам, была проведена многоэтапная операция, в ходе которой была нейтрализована глубоко законспирированная ДРГ. Агенты из российского Генштаба собирались провести теракт, а именно сбить пассажирский самолет над Беларусью или Россией.

После этого российские захватчики собирались обвинить Украину и партнеров. Для атаки они хотели использовать ПЗРК Stinger, который должны были украсть и вывезти за границу диверсанты.

А ДРГ входили два человека с двойным гражданством и их сообщник. Координировал деятельность злоумышленников сотрудник главного управления генштаба РФ Александр Тютерев с позывным "Морпех". Последний организовывал ранее теракты в Одесской области, он находится в розыске.

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По заданию Тютерева агенты пытались наладить связь с ВСУ, притворившись волонтерами. Для доверительных отношений они передавали военным правдивую информацию о позициях врага и перемещении "кадыровцев".

В будущем диверсанты хотели использовать контакты для получения зарубежного оружия и передачи его в Россию.

Как бы то ни было, планы рашистов сорвала СБУ. Во время спецоперации всех диверсантов задержали. Сейчас правоохранители устанавливают подробности и лиц, причастных к подготовке терактов.

Напомним, ранее под Киевом поймали российского пулеметчика, который месяц прятался от людей.

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