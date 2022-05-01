Армия РФ выжигает Северодонецк - глава ВГА

До 10% жителей еще находятся в городе. Коммуникации повреждены и находятся в критическом состоянии, после каждого обстрела возникают новые проблемы, сообщает глава Северодонецкой ВГА.

Россия выжигает Северодонецк Луганской области, плотность обстрелов увеличивается. Об этом глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк сообщил в эфире телеканала "Эспрессо".

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"Плотность обстрелов увеличивается. Враг пытается ровнять город по квадратам, пытаются поразить позиции, которых они не понимают, хотя там гражданское население, пытаются просто по квадратам город выжигать. До 10% жителей еще находятся в городе", - подчеркнул Стрюк.

Глава ВГА добавил, что коммуникации в городе повреждены и находятся в критическом состоянии.

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"Ситуация в городе остается напряженной, сложной. Обстрелы происходят ночью и рано утром, где-то фрагментарно, но они не прекращаются. Коммуникации повреждены и находятся в критическом состоянии, пытаемся их поддерживать, но после каждого обстрела возникают новые проблемы", - отметил Стрюк.

Напомним, ранее сообщалось, что школа в Северодонецке попала под артиллерийский обстрел.

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