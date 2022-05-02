Зеленский рассказал, когда закончится война

Если отдать землю России, то она на этом не остановится, также, как и не остановилась после захвата Крыма, подчеркнул президент.

Война против России закончится, когда победит Украина. Об этом в воскресенье, 1 мая, в интервью греческому изданию EPT News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он же заявил о готовности восстановления территориальной целостности страны. При этом президент подчеркнул, что ради мира он не готов на изменения границ Украины.

"Мы готовы восстановить нашу территориальную целостность. В противном случае, если мы готовы уступить часть земли России - тогда все эти люди погибли зря. Тогда почему они погибли?" - сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что, если отдать землю России, то она на этом не остановится, также, как и не остановилась после захвата Крыма.

"А потом просто дайте им время отдохнуть перед новой атакой через 2-3 года. Мы не согласны с этим", - добавил президент.

Также в интервью президент акцентировал, что после применения фосфорных боеприпасов Россия способна применить и другое запрещенное вооружение.

"Я считаю, что после случаев применения запрещенного оружия, так называемых фосфорных бомб, как это было в центре Харькова, в Мариуполе, на юге нашего государства, в окресностях Запорожья, Донецка, Луганска, можно предположить, что Россия способна использовать и другие виды запрещенного оружия", - отметил президент Украины.

Напомним, Владимир Зеленский убежден, что война в Украине ничего не даст России, а будет только увеличивать количество государств, которые будут работать на изоляцию РФ.

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