РФ задействовала 65% всех своих наземных сил - разведка Британии

Четверть из более чем 120 батальонных тактических групп, которые были направлены в Украину, в настоящее время выведены из строя.

РФ задействовала для военного вторжения в Украину примерно 65% наземных вооруженных сил. Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании.

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В отчете также сообщается, что среди задействованных сил более четверти сейчас выведены из строя.

"В начале конфликта Россия задействовала более 120 батальонных тактических групп, что составляет примерно 65% всей ее наземной боевой численности. Вполне вероятно, что более четверти этих подразделений в настоящее время выведены из строя", - подчеркнули в британской разведке.

Также отмечается, что некоторые из самых элитных частей РФ, в том числе ВДВ, наиболее пострадали от потерь.

Ранее Зеленский рассказал, когда закончится война. Если отдать землю России, то она на этом не остановится, также, как и не остановилась после захвата Крыма, подчеркнул президент.