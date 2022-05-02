Почта
 

РФ задействовала 65% всех своих наземных сил - разведка Британии

Четверть из более чем 120 батальонных тактических групп, которые были направлены в Украину, в настоящее время выведены из строя.
РФ задействовала 65% всех своих наземных сил - разведка Британии
Иллюстративное фото / EPA

РФ задействовала для военного вторжения в Украину примерно 65% наземных вооруженных сил. Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании.

Читайте также: На территории РФ действует легион Свобода России - Арестович

В отчете также сообщается, что среди задействованных сил более четверти сейчас выведены из строя.

"В начале конфликта Россия задействовала более 120 батальонных тактических групп, что составляет примерно 65% всей ее наземной боевой численности. Вполне вероятно, что более четверти этих подразделений в настоящее время выведены из строя", - подчеркнули в британской разведке.

Также отмечается, что некоторые из самых элитных частей РФ, в том числе ВДВ, наиболее пострадали от потерь.

Ранее Зеленский рассказал, когда закончится война. Если отдать землю России, то она на этом не остановится, также, как и не остановилась после захвата Крыма, подчеркнул президент.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK