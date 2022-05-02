Военные РФ заставляют аграриев Запорожья продавать зерно в Крым

Российские оккупанты воруют зерно или под угрозами скупают его буквально за бесценок.

Российские оккупанты на временно оккупированной территории Херсонской области крадут зерно у фермеров или, в лучшем случае, заставляют продавать его по цене в 2 раза меньше рыночной. Потом зерно вывозят в оккупированный Крым, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Запорожской ОВА.

В сообщении говорится, что российские пропагандисты распространяют фейк, якобы фермеры Запорожской области сами продают зерно в оккупированный Крым. Но на самом деле оккупанты воруют зерно или под угрозами скупают его буквально за бесценок.

Напомним, по словам омбудсмена по правам человека Людмилы Денисовой, российские оккупанты вывозят из временно оккупированной территории Херсонской области зерно и продукты питания, обрекая мирных жителей на голод.

Читайте также: В Херсонской области оккупанты похитили старосту села - депутат

В России не скрывают, что хотят получать из временно оккупированной Херсонщины овощи.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что на Донбассе российские оккупанты продолжают наступать, несмотря на большие потери.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.