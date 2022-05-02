В Буче планируют провести ДНК-анализы, чтобы опознать погибших

Сдать анализ можно 3 мая с 9:00 до 14:00 рядом с Информационным центром ритуальной службы города Буча. Адрес: улица Полевая, 19. Номер контакт-центра: +380683282892.

Для опознания погибших, которых невозможно идентифицировать, в Буче планируют провести ДНК-анализы. Об этом сообщает Бучанский городской совет.

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Бучанский городской совет обращается к потерявшим родных жителям города и района с просьбой помочь следователям опознать тела, которые указаны в базе неопознанных. Сдать анализ можно 3 мая с 9:00 до 14:00 рядом с Информационным центром ритуальной службы города Буча на улице Полевая, 19.

"Это позволит точно определить личности убитых и умерших во время российской оккупации на территории Бучанского района. Для этого необходимо заполнить анкету, а затем людей пригласят на удобное для экспертов время: bit.ly/bucha_dnk. Необходимо также взять с собой паспорт", - говорится в сообщении.

Все вопросы по данной теме можно задать в колл-центре ритуальной службы Бучанского городского совета по номеру +380683282892.

Ранее Зеленский рассказал, когда закончится война. Если отдать землю России, то она на этом не остановится, также, как и не остановилась после захвата Крыма, подчеркнул президент.