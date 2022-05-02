ВСУ показали видео успешной операции на Харьковщине

Украинские военные уничтожили скопление техники российских оккупантов.

В Харьковской области ВСУ и военные Движения сопротивления провели успешную операцию. Они ликвидировали скопление тяжело- и легкобронированных машин, а также блиндаж военных РФ. Происходящее было записано на видео, которое опубликовал Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

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Так, по имеющейся информации, военные определили приоритетные цели для поражения, через час бойцы Движения сопротивления скоординировали подразделение одной из артиллерийских бригад, а также корректировали огонь артиллерии по российским захватчикам.

В итоге, точным попаданием украинские защитники уничтожили блиндаж рашистов. Информация о потерях врага уточняется.

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Кроме того, благодаря действиям Сил обороны было уничтожено два танка, а именно Т-90 и Т-80БВМ, многоцелевой транспортер. Еще один транспортер удалось повредить.

Напомним, ранее президент Чехии высмеял Владимира Путина и его "вторую армию мира".

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