ВСУ показали видео успешной операции на Харьковщине
В Харьковской области ВСУ и военные Движения сопротивления провели успешную операцию. Они ликвидировали скопление тяжело- и легкобронированных машин, а также блиндаж военных РФ. Происходящее было записано на видео, которое опубликовал Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.
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Так, по имеющейся информации, военные определили приоритетные цели для поражения, через час бойцы Движения сопротивления скоординировали подразделение одной из артиллерийских бригад, а также корректировали огонь артиллерии по российским захватчикам.
В итоге, точным попаданием украинские защитники уничтожили блиндаж рашистов. Информация о потерях врага уточняется.
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Кроме того, благодаря действиям Сил обороны было уничтожено два танка, а именно Т-90 и Т-80БВМ, многоцелевой транспортер. Еще один транспортер удалось повредить.
Напомним, ранее президент Чехии высмеял Владимира Путина и его "вторую армию мира".
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