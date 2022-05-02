Возле острова Змеиный уничтожены два российских катера - видео

Главнокомандующий ВСУ опубликовал видео поражения двух вражеских целей

Сегодня утром возле острова Змеиный украинские военные уничтожили два российских катера типа "Раптор". Об этом сообщил Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ.

Как сообщил украинский военный, вражеские цели удалось уничтожить с помощью турецкого беспилотника "Байрактар".

"Сегодня на рассвете у острова Змеиный были уничтожены два российских катера типа "Раптор". Работает "Байрактар", - написал Залужный.

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Отметим, что ВСУ в субботу, 30 апреля, нанесли удар по оккупированному острову Змеиный. Ударом была уничтожены вражеская техника и 42 человека личного состава российской армии. Это был уже второй удар по оккупированному острову. Также украинские защитники 27 апреля нанесли удар по позициям российских войск на острове Змеиный.

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