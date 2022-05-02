Россияне проведут фильтрацию людей, эвакуируемых с Азовстали

Оккупанты не хотят отпустить людей просто так

В ходе эвакуации граждан с "Азовстали" в Мариуполе оккупанты проведут фильтрацию людей перед тем, как пропустить их на свободную территорию. Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Читайте также: Верещук заявила, что на Азовстали назревает гуманитарная катастрофа

"Внимание. Фильтрация в Мангуше (пригород Мариуполя – ред.) будет, но россияне обещают провести быстро", - сообщил он.

Он уточнил, что посадка в автобусы для жителей других населенных пунктов, желающих уехать вместе с этой эвакуационной колонной, будет в Бердянске на Луначарском кольце. Кроме того, всем желающим разрешают присоединиться к колонне на собственном авто.

Читайте также: Азов показал, как людей выводят с Азовстали

"По времени посадок по пунктам маршрута - время зависит от прохождения колонны. Поэтому время посадки не назначено. Понимаем, но нужно будет ждать", - заявил Андрющенко.

Напомним, ранее сообщалось, что согласованы две дополнительные локации для эвакуации из Мариуполя. Поселок Мангуш и Луначарское кольцо возле Бердянска - места для посадки людей в колонну для выезда.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.