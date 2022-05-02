Россияне проведут фильтрацию людей, эвакуируемых с Азовстали
В ходе эвакуации граждан с "Азовстали" в Мариуполе оккупанты проведут фильтрацию людей перед тем, как пропустить их на свободную территорию. Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Читайте также: Верещук заявила, что на Азовстали назревает гуманитарная катастрофа
"Внимание. Фильтрация в Мангуше (пригород Мариуполя – ред.) будет, но россияне обещают провести быстро", - сообщил он.
Он уточнил, что посадка в автобусы для жителей других населенных пунктов, желающих уехать вместе с этой эвакуационной колонной, будет в Бердянске на Луначарском кольце. Кроме того, всем желающим разрешают присоединиться к колонне на собственном авто.
Читайте также: Азов показал, как людей выводят с Азовстали
"По времени посадок по пунктам маршрута - время зависит от прохождения колонны. Поэтому время посадки не назначено. Понимаем, но нужно будет ждать", - заявил Андрющенко.
Напомним, ранее сообщалось, что согласованы две дополнительные локации для эвакуации из Мариуполя. Поселок Мангуш и Луначарское кольцо возле Бердянска - места для посадки людей в колонну для выезда.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.