Готовили теракты на 2 мая: в Одессе задержали 12 диверсантов

Они хотели дестабилизировать ситуацию на годовщину трагедии 2 мая в Одессе.

В Одесской области сотрудники ГБР и полицейские провели масштабную спецоперацию, и задержали 12 человек, которые подозреваются в подготовке диверсий. Они хотели дестабилизировать ситуацию на годовщину трагедии 2 мая в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По оперативной информации, задержанные не только готовили диверсии в Одессе, но и подстрекали одесситов на массовые беспорядки.

У диверсантов обнаружено и изъято большое количество оружия и взрывчатки. Так, в частном доме одного из задержанных хранилось много автоматов, пулеметов, пистолетов, гранат и патронов. Кроме того, у злоумышленников изъяли флаги с коммунистической символикой, медали, антиукраинские книги и агитационные материалы.

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По данным фактам следователи ГБР открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 УК Украины (Государственная измена). Все задержанные переданы СБУ.

Напомним, ранее стало известно, что в Закарпатской области предателя, сотрудничавшего с российскими оккупантами, разоблачили при помощи полиграфа.

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