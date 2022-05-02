Вражеские обстрелы Николаевщины: больше десятка раненых

К счастью, среди пострадавших не оказалось детей

За вчерашний день в Николаевской области 12 человек получили ранения в результате вражеских обстрелов. Об этом сегодня, 2 мая, сообщили в Николаевской областной военной администрации.

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В ведомстве добавили, что все пострадавшие доставлены в больницы, где они получают необходимую медицинскую помощь. Детей среди раненых нет. На данный момент в медицинских учреждениях Николаевской области пребывают 133 человека, которые пострадали от нападения российских войск.

"Большое спасибо и уважение нашим высокопрофессиональным врачам, которые 24/7 самоотверженно спасают жизнь и здоровье николаевцев!" - написали в ОВА.

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Отметим, что вчера жители Николаева сообщали в соцсетях, что в одном из районов города были слышны взрывы, после чего появился большой столб дыма. Глава ОВА Виталий Ким подтвердил, что это были взрывы от российских обстрелов. Информации, что кто-то пострадал, на тот момент не было.

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