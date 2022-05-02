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Вражеские обстрелы Николаевщины: больше десятка раненых

К счастью, среди пострадавших не оказалось детей
Вражеские обстрелы Николаевщины: больше десятка раненых
Из-за обстрелов пострадали 12 человек / t.me/mykolaivskaoblrada

За вчерашний день в Николаевской области 12 человек получили ранения в результате вражеских обстрелов. Об этом сегодня, 2 мая, сообщили в Николаевской областной военной администрации.  

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В ведомстве добавили, что все пострадавшие доставлены в больницы, где они получают необходимую медицинскую помощь. Детей среди раненых нет. На данный момент в медицинских учреждениях Николаевской области пребывают 133 человека, которые пострадали от нападения российских войск.  

"Большое спасибо и уважение нашим высокопрофессиональным врачам, которые 24/7 самоотверженно спасают жизнь и здоровье николаевцев!" - написали в ОВА. 

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Отметим, что вчера жители Николаева сообщали  в соцсетях, что в одном из районов города были слышны взрывы, после чего появился большой столб дыма. Глава ОВА Виталий Ким подтвердил, что это были взрывы от российских обстрелов. Информации, что кто-то пострадал, на тот момент не было. 

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