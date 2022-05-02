Северодонецк могут взять в осаду - мэр

Гайдай в очередной раз призвал жителей Луганской области эвакуироваться.

Северодонецк может попасть в осаду по примеру Мариуполя. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Гайдай сообщил, что в случае развертывания данного сценария ВСУ дадут врагу достойный отпор.

"В последние дни военные эксперты начали приписывать Северодонецку судьбу Мариуполя. Оборона города сверхмощная, поэтому захватить областной центр Луганской области будет очень тяжело. Но орки могут пойти другим путем – по Мариупольскому сценарию. Это только предположение. Но мы готовы к любому развитию событий, Наши воины дадут врагу достойный отпор", - написал Гайдай

Также он призвал жителей Луганской области эвакуироваться.

Ранее Зеленский рассказал, когда закончится война. Если отдать землю России, то она на этом не остановится, также, как и не остановилась после захвата Крыма, подчеркнул президент.