Помощник Кивы планировал дестабилизацию в Одессе

ГБР задержало доверенное лицо бывшего нардепа-предателя.

В Одесской области задержали одного из доверенных лиц бывшего народного депутата Украины, коллаборанта Ильи Кивы. Государственное бюро расследований сообщает, что 2 мая помощник Кивы должен был организовать по заказу ОПЗЖ провокационные действия в Одессе и других регионах Украины. Об этом сообщает ГБР на своем сайте.

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Задержанный отвечал за подбор "титушек", охранявших бывших ОПЗЖ-шников во время массовых скоплений на Одещщине и Киевщине. Также помощник Кивы занимался сбором "спортсменов" в Одессе, чтобы те участвовали в акциях и митингах по заказу предателя Украины.

В ходе следственных мероприятий нашелся и второе "доверенное лицо" Кивы, который скрывался в Закарпатье.

Известно, что во время акций Кива лично давал указания, что делать "титушкам". Спонсорами всех "мероприятий" оказались представители "ОПЗЖ". Были задержаны 30 "титушек" из так называемого силового блока запрещенной партии.

В ГБР проверяют причастность всех задержанных к организации провокаций в Одессе 2 мая 2022 года.

Ранее мы писали, что Кива угрожал с федерального канала РФ ударом ядерного оружия по Львову. По мнению предателя Украины, этот город - "скопление нацизма".