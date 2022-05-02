В Мариуполе оккупанты создали информационную блокаду

Некоторые мариупольцы, которые не имеют доступа к Интернету и новостям, думают, что РФ "марширует по Киеву и Харькову".

Российские боевики наглухо закрыли информационные потоки в город и извне, создав блокаду. Об этом сообщает советник мэра Петр Андрющенко в телеграм-канале.

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Некоторые мариупольцы, которые находятся в блокадном городе более 2 месяцев, уверены, что армейцы ВС РФ "ходят маршем" по Хрещатику, а также "взяли" Харьков.

"Ради удержания этой блокады оккупанты жестоко контролируют фото и видео. Ты не можешь начать делать даже селфи без позволения солдат, а даже при его получении - солдат РФ всегда рядом и контролирует, что ты снял. Снимать в городе могут исключительно пропагандисты и "волонтеры" от ФСБ," - заявил Андрющенко.

Отчего можно увидеть в Сети вывернутые кадры "благодатных мариупольцев" или что-то снять быстро с машины. При выезде на фильтрационных пропусках удаляют весь контент, в котором может быть правда.

"Именно поэтому мы удивляемся "картинками мирной жизни", а мариупольцы пугаются того, что "Зеленский назвал всех изменщиками и пообещал тюрьму каждому," - отметил советник мэра.

В заключении чиновник подчеркнул, что важно всем присоединиться к потоку правды о Мариуполе, ведь информация - это оружие.

Ранее мы писали, что оккупанты планируют взять Северодонецк в осаду. Однако Гайдай отмечает, ВСУ готовы дать отпор.