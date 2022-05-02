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Эвакуацию из Рубежного сорвано: глава ОВА назвал причину

В здании гуманитарного штаба из-за российских обстрелов опасно находиться
Эвакуацию из Рубежного сорвано: глава ОВА назвал причину
Населенный пункт находится под постоянными обстрелами / t.me/luhanskaVTSA

Сегодня из-за постоянных обстрелов сорвана эвакуация мирного населения из Рубежного Луганской области. А в здании гуманитарного штаба города находиться опасно. Об этом сообщил Сергей Гайдай, глава ОВА.  

“Когда мы последний раз, неделю назад, добирались эвакуационным транспортом в Рубежное и спасали людей, завезли несколько тонн пищи. Позже в город поступил дополнительный продуктовый груз. Однако россияне обстреливают эту часть города непрерывно. Сейчас туда практически невозможно доехать уцелевшим”, - отметил Гайдай.  

Глава ОВА добавил, что из-за российских обстрелов в штабе Рубежного невозможно работать и распределять помощь, поэтому город приближается к гуманитарной катастрофе.  

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В других районах области ситуация контролируемая. В некоторых районах на складах штабов даже есть запас продовольствия, как отметил Сергей Гайдай.  

Напомним, что вчера войска РФ вновь обстреливали Луганщину. В результате обстрелов три человека погибли, еще три получили ранения, среди раненых есть ребенок. 

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