На Луганщине из-за обстрелов РФ погибли три человека, ранен ребенок

Вчерашний день в Луганской области прошел тяжело из-за постоянных вражеских обстрелов

Вчера российские войска вновь обстреливали Луганскую область. В результате обстрелов три человека погибли, еще три получили ранения, среди раненых есть ребенок. Об этом сегодня сообщил Сергей Гайдай, глава ОВА.

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Последствия ракетных ударов в Луганской области / t.me/luhanskaVTSA

“Ранения парень 2010 года рождения получил во время плотного обстрела россиянами города Золотое примерно в 20:00 1 мая. Также среди пострадавших местный житель. Погибла жительница Золотого. Еще двое погибших за прошедшие сутки в Лисичанске и Попасной. Осколочное ранение получил житель Лисичанска”, - поделился глава ОВА.

Последствия ракетных ударов в Луганской области / t.me/luhanskaVTSA

Сильные обстрелы помешали провести эвакуацию мирного населения, как сообщил Сергей Гайдай. По меньшей мере 12 домов уничтожены в Ореховом, четыре – в Горском. В Лисичанске из-за обстрелов сгорело бельгийское наследие - городская гимназия. В Северодонецке разрушены шесть многоэтажек, пять из которых расположены рядом. Глава ОВА подчеркнул, что за день Луганская область 18 раз подвергалась обстрелам. По официальным данным разрушено 28 домов.

Последствия ракетных ударов в Луганской области / t.me/luhanskaVTSA

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Напомним, что ранее Сергей Гайдай говорил о том, что Россия выжигает Северодонецк Луганской области, плотность обстрелов увеличивается.

Последствия ракетных ударов в Луганской области / t.me/luhanskaVTSA

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