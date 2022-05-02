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В Чернобаевке произошел взрыв

Столб дыма в Чернобаевке виден за несколько километров.
В Чернобаевке произошел взрыв
Дым над Чернобаевкой / скриншот

В соцсетях появились кадры взрыва в районе Чернобаевки Херсонской области. Сообщается, что взрыв произошел утром 2 мая.

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Очевидцы сообщают, что столб дыма в Чернобаевке виден за несколько километров. Также пишут, что в домах из-за взрыва дрожали окна. Официальные данные по этому поводу пока что отсутствуют.

Ранее Зеленский рассказал, когда закончится война. Если отдать землю России, то она на этом не остановится, также, как и не остановилась после захвата Крыма, подчеркнул президент.

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