В сети появилось видео первых дней войны в Мариуполе

Видеоролик с хронологией событий опубликовала местная жительница.

Жительница Мариуполя в соцсети опубликовала видео, в котором изложена хронология событий Мариупольской трагедии.

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На кадрах, которые попали в видео, видны взрывы 24 февраля и последующие события.

"24.04.2022. В 4:32 с таких звуков началась война в Мариуполе. Это была первая тяжелая ночь для жителей Мариуполя", - говорится в подписи к двухминутному видео.

Автор видео пишет, что в первые часы войны сгорела ее квартира, поэтому было решено переехать к бабушке. Однако на утро уже не стало и ее дома, а жить в районе из-за постоянных обстрелов было невозможно. Не работали магазины, люди постоянно тушили пожары и рубили деревья в центре города, чтобы было возможно приготовить еду. Однако настоящий ад начался 10 марта - именно тогда на Мариуполь была брошена первая ракета.

Ранее Зеленский рассказал, когда закончится война. Если отдать землю России, то она на этом не остановится, также, как и не остановилась после захвата Крыма, подчеркнул президент.