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На Луганщине полностью разрушили одну из лучших школ - глава ОВА

Гимназия в Лисичанске полностью испепелена россиянами.
На Луганщине полностью разрушили одну из лучших школ - глава ОВА
Гимназия после "русского мира". / t.me/luhanskaVTSA

Российские оккупанты уничтожили одно из лучших учебных заведений Луганщины. Гимназия в Лисичанске сгорела дотла. Об этом рассказал, а также показал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в телеграм-канале. 

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Вчера, 1 мая, из-за прицельного обстрела загорелась гимназия. Пожар длился несколько часов, который полностью уничтожил столетнюю памятку архитектуры. Школу возвели в конце 19 столетия, и она входила в ансамбль Бельгийского архитектурного наследия Лисичанска.

Рашисты сожгли памятку архитектуры. / t.me/luhanskaVTSA
Рашисты сожгли памятку архитектуры. / t.me/luhanskaVTSA

Рашисты сожгли памятку архитектуры. / t.me/luhanskaVTSA
Рашисты сожгли памятку архитектуры. / t.me/luhanskaVTSA

"Была построена более 100 лет назад бельгийцами. Входила в ТОП-100 лучших школ страны. Выдержала 2 Мировые войны и бой за город в 2014 году, но сгорела из-за животных без ценностей в 2022 году," - прокомментировала выпускница гимназии Яна Гончаренко.

Рашисты сожгли памятку архитектуры. / t.me/luhanskaVTSA
Рашисты сожгли памятку архитектуры. / t.me/luhanskaVTSA

Рашисты сожгли памятку архитектуры. / t.me/luhanskaVTSA
Рашисты сожгли памятку архитектуры. / t.me/luhanskaVTSA

Выпускники учебного заведения всегда сдавали ВНО с наивысшими показателями, а сама многопрофильная гимназия неоднократна была в рейтинге лучших учебных заведений Украины.

Гимназия в мирное время. / t.me/luhanskaVTSA
Гимназия в мирное время. / t.me/luhanskaVTSA

Гайдай подчеркивает, что после победы область приложит все усилия, чтобы восстановить гимназию.

Ранее мы писали, что из Рубежного сорвана эвакуация. Также в гуманитарном штабе невозможно работать и распределять помощь, из-за чего Рубежное приближается к гуманитарной катастрофе.  

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