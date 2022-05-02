В Мелитополе оккупанты похитили 60-летнюю сотрудницу музея

Об этом сообщил глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.

В Мелитополе 30 апреля российские оккупанты захватили и увезли в неизвестном направлении 60-летнюю сотрудницу музея Галину Кучер. Об этом в Facebook сообщил глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.

По его словам, где сейчас находится Галина Кучер – не известно. У нее дома осталась больная лежачая мать.

Это далеко не первый случай, когда российские оккупанты похищают украинцев. Они похищают представителей администрации, чиновников, журналистов, волонтеров, активистов и простых граждан, которые участвуют в мирных митингах протеста против оккупации.

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Так, в конце апреля в Запорожской области оккупанты захватили и увезли в неизвестном направлении двух волонтеров из Великобритании, когда они ехали для эвакуации мирных жителей. Какова их дальнейшая судьба – на данный момент не известно.

Напомним, ранее сообщалось, что в селе Змиевка Херсонской области российские оккупанты похитили старосту Николая Куривчака.

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