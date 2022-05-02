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ГБР арестовало 4,5 млн долларов экс-нардепа, соратника Януковича

Ранее правоохранители изъяло 192 тыс долларов этого бывшего нардепа.
 |  Автор: Виталий Кулак
ГБР арестовало 4,5 млн долларов экс-нардепа, соратника Януковича
Иллюстративное фото / facebook.com/dbr.gov.ua/

По материалам ГБР арестовано еще 4,5 млн долларов необоснованных активов бывшего народного депутата Украины от "Партии регионов", приближенного к бывшему президенту Виктору Януковичу. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Ранее правоохранители наложили арест на 200 млн гривен в украинских банках, а потом во время обыска изъяли из банковской ячейки более 192 000 долларов необоснованных активов этого бывшего нардепа.

По данным ГБР, фигурант вместе с приближенными Януковича "отмывал" за границей доходы, полученных от незаконных сделок с участием фармацевтического завода в Горловке. В дальнейшем он сотрудничал с оккупационной российской администрацией.

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Следователи ГБР по данным фактам открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 110-2 и ч. 3 ст. 436-2 УК Украины. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, ранее ГБР подтвердило, что во Львовской области прошли обыски у родственников народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

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