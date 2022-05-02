С начала войны в Украине обезврежено 89 тыс взрывоопасных предметов
Чаще всего пиротехнические подразделения работали в Харьковской области.
С начала военного вторжения РФ на территории Украины обезврежено 89 008 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Читайте также: На территории РФ действует легион Свобода России - Арестович
Сотрудниками ГСЧС была обезврежена 1 961 авиационная бомба, а также 583,4 кг взрывчатого вещества. Была обследована территория площадью 15 747 га.
Чаще всего пиротехники работали в следующих областях:
- Харьковская - 3 360 раз;
- Киевская - 1 450;
- Николаевская - 1 177;
- Черкасская - 680;
- Черниговская - 462;
- Сумская - 372.
Ранее Зеленский рассказал, когда закончится война. Если отдать землю России, то она на этом не остановится, также, как и не остановилась после захвата Крыма, подчеркнул президент.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: