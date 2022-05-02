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С начала войны в Украине обезврежено 89 тыс взрывоопасных предметов

Чаще всего пиротехнические подразделения работали в Харьковской области.
С начала войны в Украине обезврежено 89 тыс взрывоопасных предметов
Талисман черниговских пиротехников пес Патрон / Facebook.com/MNS.GOV.UA

С начала военного вторжения РФ на территории Украины обезврежено 89 008 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Сотрудниками ГСЧС была обезврежена 1 961 авиационная бомба, а также 583,4 кг взрывчатого вещества. Была обследована территория площадью 15 747 га.

Чаще всего пиротехники работали в следующих областях:

  • Харьковская - 3 360 раз;
  • Киевская - 1 450;
  • Николаевская - 1 177;
  • Черкасская - 680;
  • Черниговская - 462;
  • Сумская - 372.

Ранее Зеленский рассказал, когда закончится война. Если отдать землю России, то она на этом не остановится, также, как и не остановилась после захвата Крыма, подчеркнул президент.

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