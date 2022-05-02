С начала войны в Украине обезврежено 89 тыс взрывоопасных предметов

Чаще всего пиротехнические подразделения работали в Харьковской области.

С начала военного вторжения РФ на территории Украины обезврежено 89 008 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Сотрудниками ГСЧС была обезврежена 1 961 авиационная бомба, а также 583,4 кг взрывчатого вещества. Была обследована территория площадью 15 747 га.

Чаще всего пиротехники работали в следующих областях:

Харьковская - 3 360 раз;

Киевская - 1 450;

Николаевская - 1 177;

Черкасская - 680;

Черниговская - 462;

Сумская - 372.

Ранее Зеленский рассказал, когда закончится война. Если отдать землю России, то она на этом не остановится, также, как и не остановилась после захвата Крыма, подчеркнул президент.