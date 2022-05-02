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Эвакуация из блокады: Часть мариупольцев уже прибыла в Запорожье

Эвакуация автобусами еще в процессе, люди ждут на анонсированных точках сбора.
Эвакуация из блокады: Часть мариупольцев уже прибыла в Запорожье
Мариуполь в блокаде российской армии. / Геращенко / Телеграм

Сегодня, 2 мая, Мариупольский городской совет объявил об эвакуации из блокадного города. В 7:00 был назначен сбор возле ТРЦ "Порт-сити", однако люди все еще ждут автобусы. Об этом сообщает горсовет в социальных сетях.

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Также разрешен выезд на собственном транспорте. Именно эта часть мирных жителей уже успела добраться до Запорожья. 

В городском совете отмечают, что эвакуация все еще продолжается. Автобусы еще не добрались до места сбора людей, однако мариупольцев просят не уходить и ждать возле "Порт Сити".

В Мангуше, где также объявлена эвакуация, люди ждут с утра. Несмотря на неудачные попытки гуманитарных коридоров, сорванные российскими обстрелами, у людей остается надежда на спасение. 

Ранее мы писали, что рашисты заводят "гуманитарную помощь" фурами, а обратно в них вывозят трупы мирных жителей Мариуполя. Об этом произволе в городской совет сообщили сами горожане, которые выжили и находятся в блокадном городе.

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