Россияне завозят гуманитарку и вывозят трупы из Мариуполя одними машинами

Российские террористы до сих пор достают из-под завалов разрушенных ими домов тела мирных граждан.

Россияне завозят гуманитарную помощь в Мариуполь, а затем теми же машинами вывозят из города трупы украинцев. Об этом сообщили в Мариупольском горсовете.

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"…сначала оккупанты привозят некоторые наборы с продуктами, а затем этими же фурами вывозят тела убитых мариупольцев, которых до сих пор достают из-под завалов разрушенных домов", – говорится в сообщении.

По данным Мариупольского горсовета, об этом ему сообщили сами горожане, которые выжили и находятся в городе.

Один из местных рассказал, что на фото запечатлен как раз один из таких грузовиков. Он привез гуманитарку, после чего в машину погрузили трупы мариупольцев.

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"Мир должен узнать о военных преступлениях России против мирного населения Мариуполя и всей Украины", – говорят в горсовете.

Напомним, ранее в Сети появилось видео первых дней войны в Мариуполе.

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