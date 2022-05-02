Россияне завозят гуманитарку и вывозят трупы из Мариуполя одними машинами
Россияне завозят гуманитарную помощь в Мариуполь, а затем теми же машинами вывозят из города трупы украинцев. Об этом сообщили в Мариупольском горсовете.
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"…сначала оккупанты привозят некоторые наборы с продуктами, а затем этими же фурами вывозят тела убитых мариупольцев, которых до сих пор достают из-под завалов разрушенных домов", – говорится в сообщении.
По данным Мариупольского горсовета, об этом ему сообщили сами горожане, которые выжили и находятся в городе.
Один из местных рассказал, что на фото запечатлен как раз один из таких грузовиков. Он привез гуманитарку, после чего в машину погрузили трупы мариупольцев.
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"Мир должен узнать о военных преступлениях России против мирного населения Мариуполя и всей Украины", – говорят в горсовете.
Напомним, ранее в Сети появилось видео первых дней войны в Мариуполе.
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