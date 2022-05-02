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В Крыму незаконно задержали журналистку и активистку

Оккупанты продолжают преследовать тех, кто не согласен с их режимом.
В Крыму незаконно задержали журналистку и активистку
В Крыму задержали гражданскую журналистку и активистку Ирину Данилович. / t.me/denisovaombudsman

В аннексированном Крыму боевики незаконно задержали гражданскую активистку. Омбудсмен Людмила Денисова призывает международное общество отреагировать на прямое нарушение Конвенции о защите прав человека. Об этом чиновница заявила в телеграм-канале.

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На полуострове россияне усиливают преследования активистов и журналистов. Так, стало известно о задержании Ирины Данилович. Боевики провели обыск дома журналистки, а также изъяли документы и технику. Все это происходило незаконно, так как Данилович дома не было.

За активисткой "пришли" на работу. По словам семьи девушки, к ней применили административный арест на 10 дней. 

Ранее мы писали, что в Одессе задержали помощника Ильи Кивы. На деньги запрещенной партии ОПЗЖ планировалась проплаченная акция с "титушками" в Одессе 2 мая.

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