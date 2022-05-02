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Глава МИД Дании прибыл в Украину с рабочим визитом

Первым делом министр иностранных дел отправился в Ирпень
Глава МИД Дании прибыл в Украину с рабочим визитом
Министр отправился сразу в Ирпень / EPA / UPG

Сегодня в Украину с рабочим визитом прибыл Еппе Кофод, министр иностранных дел Дании. Свою поездку он начал с посещения Ирпеня, который пострадал от российского вторжения. Об этом сам иностранный министр и его украинский коллега Дмитрий Кулеба написали в Twitter.  

"Визит Еппе Кофода в Украину мы начали с посещения Ирпеня. Российская армия совершала здесь и в других городах Киевской области неописуемые зверства. Мой друг из Дании мог увидеть все своими глазами. Мы оба стремимся привлечь виновных к ответственности", - отметил министр иностранных дел Украины в Twitter. 

Еппе Кофод написал в Twitter, что страшно быть свидетелем разрушений в пригороде Киева. Он добавил, что Дания поддерживает работу по расследованию и привлечению к ответственности виновных в этих преступлениях. 

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Напомним, что сегодня Дания возобновляет работу посольства в Украине. Еппе Кофод сообщил, что возврат датского посольства является сильным символом поддержки Украины.

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