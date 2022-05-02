Дания возобновляет работу посольства в Украине
Глава МИД Дании назвал это "очень сильным символом датской поддержки Украины и украинского народа".
Об этом сообщает министр иностранных дел Дании Еппе Кофод.
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Министр сообщил, что возврат датского посольства является сильным символом поддержки Украины.
"Это очень сильный символ датской поддержки Украины и украинского народа, что сегодня мы вновь открываем двери датского посольства", - сказал Еппе Кофод.
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