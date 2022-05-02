Генералу РФ за захват Запорожской АЭС сообщили о подозрении

Его подозревают в нарушении законов и обычаев войны.

Правоохранители заочно сообщили о подозрении в преступлении генерал-майору, начальнику главного управления национальной гвардии РФ по Краснодарскому краю, который отдал преступный приказ о захвате Запорожской АЭС. Об этом проинформировал Отдел информационной политики Запорожской областной прокуратуры.

По данным досудебного следствия, в начале марта 2022 года подозреваемый приказал захватить город Энергодар и Запорожскую АЭС. Он непосредственно, как командир двух батальонно-тактических групп, участвовал в захвате города и атомной станции.

В результате вражеских атак погибли 4 гражданина Украины, уничтожены объекты инфраструктуры.

По данным фактам следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны, связанное с умышленным убийством). Досудебное следствие продолжается.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что на Донбассе российские оккупанты продолжают наступать, несмотря на большие потери.

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