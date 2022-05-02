Почта
 

Генералу РФ за захват Запорожской АЭС сообщили о подозрении

Его подозревают в нарушении законов и обычаев войны.
 |  Автор: Виталий Кулак
Генералу РФ за захват Запорожской АЭС сообщили о подозрении
Подозреваемый в преступлении / zap.gp.gov.ua

Правоохранители заочно сообщили о подозрении в преступлении генерал-майору, начальнику главного управления национальной гвардии РФ по Краснодарскому краю, который отдал преступный приказ о захвате Запорожской АЭС. Об этом проинформировал Отдел информационной политики Запорожской областной прокуратуры.

По данным досудебного следствия, в начале марта 2022 года подозреваемый приказал захватить город Энергодар и Запорожскую АЭС. Он непосредственно, как командир двух батальонно-тактических групп, участвовал в захвате города и атомной станции.

В результате вражеских атак погибли 4 гражданина Украины, уничтожены объекты инфраструктуры.

По данным фактам следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны, связанное с умышленным убийством). Досудебное следствие продолжается.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что на Донбассе российские оккупанты продолжают наступать, несмотря на большие потери.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK