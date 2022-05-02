В Минобороны рассказали, на каких направлениях враг наиболее активен

Такая тенденция наблюдается уже последние несколько недель

Враг наиболее активен на Слобожанском и Донецком направлениях / facebook.com/MinistryofDefence.UA

Наибольшая активность российских оккупантов сейчас наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Об этом сегодня на брифинге заявил Александр Мотузяник, спикер Министерства обороны Украины.

"Противник продолжает проводить наступательную операцию в Восточной операционной зоне. Практически на всех направлениях агрессор оказывает интенсивное огневое влияние и наибольшая активность оккупантов наблюдается, как и в последние несколько недель, на Слобожанском и Донецком направлениях", - заявил спикер Минобороны.

На Запорожском, Криворожском и Николаевском направлениях, со слов Мотузяника, армия РФ проводит перегруппировку, наращивает вооружение и усиливает противовоздушную оборону.

Читайте также: Генерал США о российской армии: "Не вторая даже в Украине"

В Харьковской, Донецкой и Запорожской областях РФ использует оперативно-тактическую авиацию. Всего насчитывается 39 вылетов самолетов.

Напомним, что с начала военного вторжения России на территории Украины обезврежено 89 008 взрывоопасных предметов.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.