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Минобороны признало, что враг контролирует Мариуполь

ВСУ заблокированы на Азовстали, остальной город под контролем захватчиков
 |  Автор: Юрий Кобзар
Минобороны признало, что враг контролирует Мариуполь
Иллюстративное фото / EPA

Мариуполь в основном находится под контролем российских военных. Под контролем ВСУ остается только "Азовсталь", где заблокированы уцелевшие защитники города. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга.

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"Ситуация в Мариуполе крайне тяжелая. Оккупанты продолжают блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь", блокируют гуманитарные коридоры. Единственное, что есть определенные договоренности об организации коридора эвакуации сегодня", - рассказал он.

Спикер Минобороны признал, что город в основном контролируют вооруженные силы РФ. В Мариуполе проводятся фильтрационные мероприятия, совершаются другие военные преступления.

"У нас есть сведения о том, что население принудительно вывозится на территорию РФ", - сказал Мотузяник.

Напомним, в сети появилось видео первых дней войны в Мариуполе. Видеоролик с хронологией событий опубликовала местная жительница.

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