Убийства в Буче: получил подозрение первый военнослужащий РФ
Правоохранители заочно сообщили о подозрении в преступлении военнослужащему Управления федеральной службы войск нацгвардии РФ, который в Буче пытал и убивал мирных жителей. Об этом проинформировала пресс-служба Киевской областной прокуратуры.
По данным досудебного следствия, в марте 2022 года подозреваемый, находясь во временно оккупированной Буче, вместе с другими военнослужащими РФ убил 4 мирных жителей. Их тела нашли со связанными сзади руками и со следами пыток.
Кроме того, фигурант заставлял другого потерпевшего сознаться в подрывной деятельности против российских оккупантов. Для этого он избивал потерпевшего, имитировал его расстрел и т.д.
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По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны, связанное с умышленным убийством). Досудебное следствие продолжается.
Ранее правоохранители заочно сообщили о подозрении в преступлении генерал-майору, начальнику главного управления национальной гвардии РФ по Краснодарскому краю, который отдал преступный приказ о захвате Запорожской АЭС.
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