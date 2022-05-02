МИД отреагировал на антисемитские выпады Лаврова в сторону президента Украины
Антисемитские выпады министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в сторону президента Украины и евреев являются абсолютно неприемлемыми. Такое заявление сделало Министерство иностранных дел Украины, передает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
В заявлении украинского МИДа говорится, что Россия слишком глубоко увязла в чепухе, оправдывая агрессию против Украины. Глава МИД РФ поставил под сомнение существование не только украинской нации, но и Холокоста. Лавров сознательно оскорбил память миллионов евреев, погибших от рук нацистов.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что заявление Лаврова еще раз показало, что путинская Россия культивирует "превосходство" россиян и ненависть к другим народам.
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Напомним, Лавров, в контексте "денацификации" Украины комментируя еврейское происхождение Зеленского, заявил, что у Гитлера тоже была еврейская кровь, а потом назвал евреев "величайшими антисемитами".
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя заявление Лаврова, сказал, что Россия стала приемником нацистской идеологии.
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