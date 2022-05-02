Лавров назвал евреев антисемитами: Реакция Израиля

Дипломата обвинили в расизме и призвали перестать злоупотреблять заявлениями о нацизме.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз опозорился. На этот раз он назвал евреев "величайшими антисемитами", на что отреагировали в Израиле.

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Так, Лавров сделал громкое заявление в интервью итальянской телекомпании Mediasat, передает jpost.

"Он (Владимир Зеленский) выдвигает аргумент: какая может быть нацификация, если он – еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые жесткие антисемиты, как правило, евреи: "В семье не без урода", как у нас говорят", – утверждал Лавров.

В ответ глава израильского МИД Яир Лапид заявил, что заявление Лаврова является возмутительным и "непоправимым", а также "ужасным историческим заблуждением".

"Евреи не убивали себя во время Холокоста. Самый низкий уровень расизма в отношении евреев – это обвинять самих евреев в антисемитизме", – говорит Лапид.

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В это же время Дани Даян, председатель правления мемориального комплекса "Яд Вашем", назвал комментарий Лаврова о том, что Адольф Гитлер якобы был евреем, необоснованным и "опасным бредом", который стоит осудить.

В Антидиффамационной лиге отметили, что Лавров предпринимает отчаянные попытки оправдать вторжение в Украину, а потому использует оскорбительные и ошибочные заявления, а также злоупотребление нацизмом, Холокостом и Гитлером.

Напомним, ранее генерал США говоря о российской армии сказал, что она "не вторая даже в Украине".

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