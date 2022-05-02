Подоляк объяснил слова Лаврова о евреях: Оправдание убийств в Украине

Российский министр утверждал, что самыми "жесткими антисемитами" являются сами евреи, чем нарвался на критику всего мира.

Советник главы Офиса президента и участник мирных переговоров с РФ Михаил Подоляк объяснил заявление, которым накануне опозорился глава российского МИД Сергей Лавров. Подоляк подчеркивает, что Россия стала приемником нацистской идеологии. Такая публикация появилась на его странице в Twitter.

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"Он (Владимир Зеленский) выдвигает аргумент: какая может быть нацификация, если он – еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые жесткие антисемиты, как правило, евреи: "В семье не без урода", как у нас говорят", – утверждал Лавров.

На это утверждение Подоляк ответил, что Россия пытается переписать историю и ищет аргументы для того, чтобы оправдать массовые убийства украинцев.

"…обвинение евреев во Второй мировой войне и Холокосте – еще одно доказательство, что именно Россия является правопреемником нацистской идеологии", – говорит он.

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Затем советник подвел итоги действий Кремля:

Россия неадекватно оценивает мир и свое в нем место

Россия обвиняет евреев в провокациях войны, пересматривает мировую историю в пользу нацизма и в пользу права на убийство

Россия расширяет свой военный арсенал, не брезгуя даже технологиями геноцида и терроризма

Напомним, что высказывания Лаврова вызвали жесткую реакцию во всем мире, в том числе и в Израиле.

А глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, говоря о словах Лаврова о Зеленском и евреях, назвал их "пещерным антисемитизмом".

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