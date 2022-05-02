Защитники из 12-й бригады имени Вишневецкого требуют коридор для военных из "Азовстали"

Военные объясняют, ситуация достигла катастрофичного характера.

67-й день украинские защитники держат обороны в блокадном Мариуполе. Второй день со сложностями еле-еле идет первая эвакуация с "Азовстали" и города. Однако на предприятии все еще остаются сотни мирных жителей, раненые военные и часть украинских бойцов.

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12-я бригада оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого записала видеообращение, в котором обратилась к украинскому высшему руководству, международному сообществу с просьбой обеспечить эвакуацию раненых гражданских и военных, мирных жителей, которые прячутся на "Азовстали".

Защитники объясняют, что они переживают в Мариуполе бомбы, авиаудары, постоянные обстрелы, оказавшись в окружении российской армии. Поэтому призывают всех о необходимости освободить всех, кто находится на "Азовстали".

"Отвечая за жизни военных призываю: провести эвакуацию всего военного гарнизона, потому что они того стоят. Слава Украине!" - подытожили в 12-й бригаде.

Ранее мы писали, что российские военные ломают свою технику, чтобы не воевать с ВСУ. Оккупант рассказал, что в начале вторжения в их полку было 10 танков, однако в ходе боев остался всего один.