На 3 мая запланирован один эвакуационный поезд - Укрзализныця
Для эвакуации запланирован рейс со станции в Покровске Донецкой области.
На 3 мая запланирован эвакуационный рейс по одному направлению. Об этом сообщает Укрзализныця.
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Направление поезда для эвакуации мирного населения следующий:
- 16:30 - 234/233 Покровск - Львов.
В "Укрзализныце" также сообщают, что время отправления может меняться.
Ранее Данилов заявил, что мирного договора с Россией не будет. Киев и Москва могут подписать лишь документ о капитуляции страны-агрессора, заявляют у Зеленского.
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