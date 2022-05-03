На 3 мая запланирован один эвакуационный поезд - Укрзализныця

Для эвакуации запланирован рейс со станции в Покровске Донецкой области.

На 3 мая запланирован эвакуационный рейс по одному направлению. Об этом сообщает Укрзализныця.

Читайте также: Путин может объявить Украине войну - CNN

Направление поезда для эвакуации мирного населения следующий:

16:30 - 234/233 Покровск - Львов.

В "Укрзализныце" также сообщают, что время отправления может меняться.

Ранее Данилов заявил, что мирного договора с Россией не будет. Киев и Москва могут подписать лишь документ о капитуляции страны-агрессора, заявляют у Зеленского.