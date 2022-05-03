У РФ "день сурка" в Рубежном и Попасной - Гайдай

Cтратегию российской армии в данных регионах можно описать следующими действиями: штурмуют, умирают, возвращаются на старые позиции.

У армии РФ продолжается "день сурка" в Рубежном и Попасной. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Гайдай рассказал, что стратегию российской армии в данных регионах можно описать следующими действиями: штурмуют, умирают, возвращаются на старые позиции.

"Каждую ночь штурмуют, умирают/возвращаются на старые позиции. Жилой массив области в руинах. Более двух месяцев рашисты пытаются каждую ночь продвинуться вперед в Рубежном и Попасной и установить полный контроль над ними, но всякий раз безуспешно и с потерями", - подчеркнул губернатор.

За прошлые сутки жилые массивы городов в Луганской области были обстреляны 25 раз, больше всего - Северодонецк, Рубежное, Попасная, а также Горская община.

Ранее Данилов заявил, что мирного договора с Россией не будет. Киев и Москва могут подписать лишь документ о капитуляции страны-агрессора, заявляют у Зеленского.