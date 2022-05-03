Враг разбомбил самолетами элеватор в Рубежном - Гайдай

Элеваторный комплекс был открыт лишь в 2020 году

В Рубежном на территорию ООО “Голден АГРО” оккупантами были сброшены мощные бомбы. Об этом свидетельствуют снимки со спутника компании Planet Lab, как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Комплекс, со слов главы администрации, был открыт в 2020 году. В элеваторе могло храниться 30 тысяч тонн зерна. А снимки свидетельствуют, что сейчас он полностью уничтожен.

“На предприятии была установлена лаборатория с самым современным оборудованием, включая экспресс-анализатор, который обеспечивал точные и быстрые анализы всех культур, зерносушилка мощностью 1500 тонн в сутки, сепаратор, автовесы, автоматический пробоотборник”, - поделился Гайдай.

Фото элеватора до и после разрушения / t.me/luhanskaVTSA

Глава ОВА добавил, что оккупанты хотят устроить Голодомор, поскольку на временно оккупированных территориях замечены случаи вывоза зерна в Россию. Еще ранее враги уничтожили все продуктовые склады в Северодонецке.

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Напомним, что российские оккупанты круглосуточно атакуют позиции ВСУ и круглосуточно обстреливают населенные пункты в Луганской области.

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