За день оккупанты 10 раз обстреляли города Донецкой области

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

За минувшие сутки, 2 мая, российские оккупанты в Донецкой области обстреляли 10 населенных пунктов. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В частности, враг обстрелял Мариуполь, Авдеевку, Лиман, Покровск, Сиверск, Святогорск, Яровую, Новониколаевку, Очеретино и Шевченко. В результате повреждено 33 гражданских объекта, в том числе жилые дома, детские оздоровительные заведения, школа. Оккупанты использовали тяжелое вооружение. Есть погибшие и раненые.

Следователи полиции по данным фактам открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

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Российские оккупанты уже больше двух месяцев пытаются полностью захватить Донецкую область. Они смогли добиться только незначительных успехов, потеряв большое количество личного состава и техники.

Ранее бойцы 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского показали, как они уничтожили вражеский танк и БМП.

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Последствия обстрела / npu.gov.ua

Последствия обстрела / npu.gov.ua

Последствия обстрела / npu.gov.ua

Последствия обстрела / npu.gov.ua