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За два дня ВСУ уничтожили беспилотников РФ на 2 млн долларов

За два дня украинские военные сбили почти 20 российских БПЛА
За два дня ВСУ уничтожили беспилотников РФ на 2 млн долларов
Украинская армия уничтожила 20 БПЛА / facebook.com/CinCAFU

ВСУ за последние двое суток уничтожили почти два десятка российских БПЛА. Их общая стоимость оценивается в почти 2 млн долларов. Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил на своей странице в Facebook.

Фото сбитых вражеских беспилотников / facebook.com/CinCAFU
Фото сбитых вражеских беспилотников / facebook.com/CinCAFU

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"Слаженная работа подразделений радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны Сухопутных войск. На фото - пораженные российские БПЛА Орлан и Тахион на Восточном направлении и ZALA на Северном. За последние 2 суток ВСУ ликвидировали почти 20 вражеских БПЛА общей стоимостью около 2 млн долларов", - поделился Валерий Залужный. 

Фото сбитых вражеских беспилотников / facebook.com/CinCAFU
Фото сбитых вражеских беспилотников / facebook.com/CinCAFU

Отметим, что войска оккупантов продолжают нести огромные потери не только в живой силе, но и в технике, а также пытаются их восполнить. При этом российская армия продолжает вести наступательные действия в Восточной операционной зоне.

Фото сбитых вражеских беспилотников / facebook.com/CinCAFU
Фото сбитых вражеских беспилотников / facebook.com/CinCAFU

Фото сбитых вражеских беспилотников / facebook.com/CinCAFU
Фото сбитых вражеских беспилотников / facebook.com/CinCAFU

Фото сбитых вражеских беспилотников / facebook.com/CinCAFU
Фото сбитых вражеских беспилотников / facebook.com/CinCAFU

Фото сбитых вражеских беспилотников / facebook.com/CinCAFU
Фото сбитых вражеских беспилотников / facebook.com/CinCAFU

Фото сбитых вражеских беспилотников / facebook.com/CinCAFU
Фото сбитых вражеских беспилотников / facebook.com/CinCAFU

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