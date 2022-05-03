В Генштабе рассказали об обстановке на фронте на 69-й день войны
Войска РФ продолжают нести огромные потери не только в живой силе, но и в технике, а также пытаются их восполнить. Об обстановке на фронте по состоянию на 69-й день войны, 3 мая, рассказали в Генштабе ВСУ.
Читайте также: Защитники нанесли удар по ПВО врага на Змеином
Так, например, с 27 апреля по 2 мая в городе Богучар, что в Воронежской области, с хранения сняли 17 танков и 60 БМП-1. Их отправили на территории, которые россияне временно захватили.
На Северском и Волынском направлениях оккупанты не проводили активных действий. Создание там наступательных группировок обнаружено не было.
В это же время на Слобожанском направлении российские террористические войска обстреливали Харьков и населенные пункты неподалеку.
На Изюмском направлении захватчики активно воздействовали огнем на подразделения ВСУ.
На Донецком направлении рашисты пытаются полностью захватить Рубежное и Попасную, а также продвинуться в направлении Лимана и Славянска.
Читайте также: Данилов: Мирного договора с Россией не будет
Что касается Южнобугского направления, то там войска РФ активно не действовали, однако продолжали обстреливать подразделения ВСУ у линии соприкосновения.
Отмечается, что за сутки украинские защитники сбили 7 российских беспилотников типа "Орлан-10" и беспилотник "Форпост".
В Луганской и Донецкой областях за день ВСУ отбили 12 атак рашистов, уничтожив 6 танков, 5 артиллерийских систем, 22 единицы бронированной и 8 единиц автомобильной техники.
Напомним, ранее украинские военные показали, как уничтожают российские танки.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.