В Генштабе рассказали об обстановке на фронте на 69-й день войны

Рашисты продолжают вести наступательные действия в Восточной операционной зоне.

Войска РФ продолжают нести огромные потери не только в живой силе, но и в технике, а также пытаются их восполнить. Об обстановке на фронте по состоянию на 69-й день войны, 3 мая, рассказали в Генштабе ВСУ.

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Так, например, с 27 апреля по 2 мая в городе Богучар, что в Воронежской области, с хранения сняли 17 танков и 60 БМП-1. Их отправили на территории, которые россияне временно захватили.

На Северском и Волынском направлениях оккупанты не проводили активных действий. Создание там наступательных группировок обнаружено не было.

В это же время на Слобожанском направлении российские террористические войска обстреливали Харьков и населенные пункты неподалеку.

На Изюмском направлении захватчики активно воздействовали огнем на подразделения ВСУ.

На Донецком направлении рашисты пытаются полностью захватить Рубежное и Попасную, а также продвинуться в направлении Лимана и Славянска.

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Что касается Южнобугского направления, то там войска РФ активно не действовали, однако продолжали обстреливать подразделения ВСУ у линии соприкосновения.

Отмечается, что за сутки украинские защитники сбили 7 российских беспилотников типа "Орлан-10" и беспилотник "Форпост".

В Луганской и Донецкой областях за день ВСУ отбили 12 атак рашистов, уничтожив 6 танков, 5 артиллерийских систем, 22 единицы бронированной и 8 единиц автомобильной техники.

Напомним, ранее украинские военные показали, как уничтожают российские танки.

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