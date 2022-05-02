Силы ПВО уничтожили дорогой БПЛА "Форпост" россиян в Одессе

Данный беспилотник используется для разведки, корректировки огня артиллерии.

Сегодня, 2 мая, в Одессе был уничтожен дорогой российский БПЛА "Форпост". О работе украинской ПВО рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в телеграм-канале.

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Защитники зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил ВСУ ликвидировали вражеский беспилотник, цена которая свыше 30 млн долларов. Братчук отметил, что данный аппарат способен разведывать на высоте до 5 километров на протяжении 16 часов с радиусом действия до 400 километров.

Известно, что "Форпост" применяют для воздушной разведки, мониторинга, а также корректировки огня артиллерии. Беспилотник оснащен тепловизионной камерой, цветной видеокамерой на гиростабилизированной поворотной платформе, фотокамерой и аппаратурой ретрансляции.

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