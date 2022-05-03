Военные РФ обстреляли Угледар: погибли три человека

Погибшие набирали воду, когда российские оккупанты начали обстреливать город.

В Донецкой области российские оккупанты сегодня утром, 3 мая, обстреляли город Угледар. В результате погибли три мирных жителя, которые набирали воду, сообщает "Суспільне".

В сообщении говорится, что погибшего мужчину опознали, а вот личности двух погибших женщин установить не удалось. Погибших похоронят на местном кладбище, а идентифицируют после окончания боевых действий.

По данным администрации Угледара, с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину в городе в результате вражеских обстрелов погибли 28 человек. Но на самом деле погибших может быть больше, так как завалы домов практически не разбирают.

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Напомним, за минувшие сутки, 2 мая, российские оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области. В результате повреждено 33 гражданских объекта. Есть погибшие и раненые.

Ранее бойцы 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского показали, как они уничтожили вражеский танк и БМП.

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