На Луганщине под обстрелами эвакуировали почти все фонды Госархива

Эвакуация архивов происходила в сложных условиях под плотными обстрелами

Эвакуация происходила в очень сложных условиях / t.me/luhanskaVTSA

Из Луганской области удалось эвакуировать почти все фонды Государственного архива региона. Об этом сообщила заместитель начальника областной военной администрации Екатерина Безгинская.

“Документы Национального архивного фонда, хранящиеся в архиве – это история региона, многочисленные судьбы жителей области и часть жизни наших архивистов. Совместными усилиями были эвакуированы почти все фонды Государственного архива Луганской области”, - отметили на странице ОВА в Telegram.

Удалось вывезти метрические книги, исповедуемые сведения, книги актов госрегистрации гражданского состояния.

Как отметила Безгинская, для эвакуации пришлось приложить много усилий, поскольку спасение документов происходило под обстрелами.

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Напомним, что в Рубежном Луганской области на территорию ООО “Голден АГРО” оккупантами были сброшены мощные бомбы. Об этом свидетельствуют снимки со спутника.

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