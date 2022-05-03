На Луганщине под обстрелами эвакуировали почти все фонды Госархива
Из Луганской области удалось эвакуировать почти все фонды Государственного архива региона. Об этом сообщила заместитель начальника областной военной администрации Екатерина Безгинская.
“Документы Национального архивного фонда, хранящиеся в архиве – это история региона, многочисленные судьбы жителей области и часть жизни наших архивистов. Совместными усилиями были эвакуированы почти все фонды Государственного архива Луганской области”, - отметили на странице ОВА в Telegram.
Удалось вывезти метрические книги, исповедуемые сведения, книги актов госрегистрации гражданского состояния.
Как отметила Безгинская, для эвакуации пришлось приложить много усилий, поскольку спасение документов происходило под обстрелами.
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Напомним, что в Рубежном Луганской области на территорию ООО “Голден АГРО” оккупантами были сброшены мощные бомбы. Об этом свидетельствуют снимки со спутника.
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