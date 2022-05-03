”Пришли с кладбища - дома нет”: РФ открыла огонь по домам Попаснянской ВГА
Боевики обстреляли Врубовку.
Российские боевики обстреляли жилые дома из артиллерии во Врубовке Попаснянской ВЦА. Об этом рассказал, а также показал фото разрушений глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграм-канале.
В результате артиллерийского обстрела разрушены два дома. Хозяева в это время были на кладбище, что их и спасло. Однако по возвращению увидели, что их дома больше нет.
Гайдай предварительно сообщает, что обстрел прошел без человеческих жертв.
Ранее мы писали, что российские боевики открыли огонь по границе Сумской области. Минометный обстрел пришелся по территории Глуховской громады.
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