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”Пришли с кладбища - дома нет”: РФ открыла огонь по домам Попаснянской ВГА

Боевики обстреляли Врубовку.
”Пришли с кладбища - дома нет”: РФ открыла огонь по домам Попаснянской ВГА
Жителей спас поход на кладбище. / t.me/luhanskaVTSA

Российские боевики обстреляли жилые дома из артиллерии во Врубовке Попаснянской ВЦА. Об этом рассказал, а также показал фото разрушений глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграм-канале.

В результате артиллерийского обстрела разрушены два дома. Хозяева в это время были на кладбище, что их и спасло. Однако по возвращению увидели, что их дома больше нет.

Рашисты обстреляли Врубовку. / t.me/luhanskaVTSA
Рашисты обстреляли Врубовку. / t.me/luhanskaVTSA

Рашисты обстреляли Врубовку. / t.me/luhanskaVTSA
Рашисты обстреляли Врубовку. / t.me/luhanskaVTSA

Гайдай предварительно сообщает, что обстрел прошел без человеческих жертв.

Ранее мы писали, что российские боевики открыли огонь по границе Сумской области. Минометный обстрел пришелся по территории Глуховской громады.

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