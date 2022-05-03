РФ обстреляла Сумщину из минометов - глава ОВА

Россияне содеяли провокацию на границе области.

РФ обстреляла из минометов границу Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в телеграм-канале.

Сегодня, 3 мая, примерно в 12 часов дня боевики открыли огонь из минометов по территории Глуховской громады.

О пострадавших людях и инфраструктуре уточняется. Живицкий пообещал подробности позже.

Ранее мы писали о потерях россиян в войне. Боевики потеряли 24 200 личного состава и тысячи бронетехники.