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РФ обстреляла Сумщину из минометов - глава ОВА

Россияне содеяли провокацию на границе области.
РФ обстреляла Сумщину из минометов - глава ОВА
Живицкий пообещал подробности позже. / t.me/Zhyvytskyy/1301

РФ обстреляла из минометов границу Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в телеграм-канале.

 Сегодня, 3 мая, примерно в 12 часов дня боевики открыли огонь из минометов по территории Глуховской громады.

О пострадавших людях и инфраструктуре уточняется. Живицкий пообещал подробности позже.

Ранее мы писали о потерях россиян в войне. Боевики потеряли 24 200 личного состава и тысячи бронетехники.

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