В Украине предлагают изменить продолжительность учебного года

Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Верховной Раде.

В Верховной Раде Украины хотят изменить продолжительность учебного года и процедуру ликвидации школ. Об этом сообщает газета Голос Украины.

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Как сообщают в публикации, в Украине по состоянию на 25 апреля повреждены 1499 учебных заведений, 102 из них полностью уничтожены из-за обстрелов. В связи с этим в парламенте хотят изменить продолжительность учебного года и процедуру ликвидации школ. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Верховной Раде.

Авторы законопроекта предлагают предоставить учредителю школы или уполномоченному им органу право продлить без проведения конкурса срок действия трудового договора (контракта) с руководителем соответствующего заведения общего среднего образования, до прекращения или отмены в Украине или на соответствующей территории военного положения, но не более чем на шесть месяцев. со дня его прекращения или отмены.

Ранее Данилов заявил, что мирного договора с Россией не будет. Киев и Москва могут подписать лишь документ о капитуляции страны-агрессора, заявляют у Зеленского.